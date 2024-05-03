В ЛНР задержали украинку, передававшую Киеву координаты для удара по Антрациту
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
УФСБ по Луганской Народной Республике задержало гражданку Украины, которая передавала Киеву координаты для удара по жилым районам города Антрацита. Также женщина передавала данные о расположении войск и техники ВС РФ, сообщает ТАСС.
Задержанная призналась, что сообщила руководителю Луганской областной администрации координаты для нанесения удара. Она также подчеркнула, что в Антраците много жилых домов, детских и спортивных объектов. Женщина осознавала, что во время прилета может пострадать много людей.
«Далее я сообщила ему координаты рынка. Фактически это центр города, где находятся административные и все остальные здания: учебные здания и жилые дома», — рассказала задержанная.
Также женщина передавала Киеву данные о местонахождении солдат российской армии и военной техники. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.
Накануне в ЛНР задержали жительницу поселка городского типа Троицкое. С марта по май прошлого года она собирала данные о местах дислокации личного состава и техники ВС РФ, а затем передавала информацию ВСУ.