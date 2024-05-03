В ЛНР задержали украинку, передававшую Киеву координаты для удара по Антрациту

УФСБ по Луганской Народной Республике задержало гражданку Украины, которая передавала Киеву координаты для удара по жилым районам города Антрацита. Также женщина передавала данные о расположении войск и техники ВС РФ, сообщает ТАСС .

Задержанная призналась, что сообщила руководителю Луганской областной администрации координаты для нанесения удара. Она также подчеркнула, что в Антраците много жилых домов, детских и спортивных объектов. Женщина осознавала, что во время прилета может пострадать много людей.

«Далее я сообщила ему координаты рынка. Фактически это центр города, где находятся административные и все остальные здания: учебные здания и жилые дома», — рассказала задержанная.

Также женщина передавала Киеву данные о местонахождении солдат российской армии и военной техники. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Накануне в ЛНР задержали жительницу поселка городского типа Троицкое. С марта по май прошлого года она собирала данные о местах дислокации личного состава и техники ВС РФ, а затем передавала информацию ВСУ.