В ЛНР ввели запрет на покупку и использование Starlink
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал в Telegram-канале, что запретил покупать и применять на территории региона продукцию американской компании SpaceX. Под запрет попадут также и терминалы Starlink.
Во время СВО власти ЛНР должны обеспечить безопасное информационное пространство для жителей региона.
Технология Starlink может применяться Украиной для получения данных и атак по территории Луганской Народной Республики. Игнорировать такую угрозу нельзя.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск говорил, что передовая линия ВСУ держится на спутниковой системе Starlink. Без нее фронт у украинцев рухнул бы.