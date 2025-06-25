сегодня в 15:39

В ЛНР ввели запрет на покупку и использование Starlink

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал в Telegram-канале , что запретил покупать и применять на территории региона продукцию американской компании SpaceX. Под запрет попадут также и терминалы Starlink.

Во время СВО власти ЛНР должны обеспечить безопасное информационное пространство для жителей региона.

Технология Starlink может применяться Украиной для получения данных и атак по территории Луганской Народной Республики. Игнорировать такую угрозу нельзя.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск говорил, что передовая линия ВСУ держится на спутниковой системе Starlink. Без нее фронт у украинцев рухнул бы.