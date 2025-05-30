В Люберцах завершили работы на 11 объектах в рамках программы «Народная тропа»

В городском округе Люберцы завершены работы на 11 объектах в рамках губернаторской программы «Народная тропа». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В текущем году на территории округа запланировано обустройство 43 пешеходных коммуникаций в рамках программы „Народные тропы“. В настоящее время завершены работы на 11 объектах, на еще шести участках ведутся работы», — сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Комфортные асфальтированные дорожки появились на улицах Московская, д. 15 (один участок), Юбилейная, д. 12, Октябрьский проспект, д. 140 и д. 55, Строителей, д. 2, к.3 (два участка), а также на улицах Лермонтова, д. 24, Лесная, д. 11, Академика Жукова, дом № 20Б, Шама, д. 7, Карьер ЗИЛ, д. 1 в Дзержинском.

В настоящее время специалисты обустраивают пешеходные коммуникации по следующим адресам: ул. Митрофанова, дом № 19, ул. Вертолетная, дом № 4, к.2 (два участка), ул. Московская, дом № 15 (один участок), Октябрьский проспект, дом № 64, ул. Инициативная, дома № 69-74.

Полностью завершить работы на всех объектах планируется в сентябре.

Полный перечень адресов, где в этом году будут обустроены «Народные тропы», можно посмотреть на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.