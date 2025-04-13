В Люберцах закрылись избирательные участки на выборах депутатов Совета депутатов

В 20:00 в Люберцах закрылись все избирательные участки, где горожане отдавали свои голоса за того или иного кандидата на выборах депутатов городского Совета депутатов. Голосование 13 апреля прошло в штатном режиме, сообщили в Мособлизбиркоме .

В течение двух дней жители Люберец посещали избирательные участки и выражали свое волеизъявление. В это же время сотрудники аппарата и члены Избирательной комиссии Московской области активно посещали избирательные участки, обеспечивая членов участковых комиссий методической и правовой поддержкой.

По состоянию на 20:00 двери всех избирательных участков закрылись. Члены комиссии начали считать голоса избирателей.

В 18:00 явка на выборах депутатов Совета депутатов составляла 9,83%. На протяжении всего дня горожане получали помощь в голосовании от «Службы заботы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.