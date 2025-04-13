«Служба заботы» в Люберцах помогает горожанам поучаствовать в голосовании

Операторы «Службы заботы» отвечают на все вопросы жителей Люберец, которые хотят поучаствовать в выборах депутатов городского Совета депутатов. Голосование в округе проходит 13 апреля, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома .

«На выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области продолжает свою работу „Служба заботы“. Операторы отвечают на все возникающие вопросы избирателей и иных участников процесса», — сообщили в Мособлизбиркоме.

При обращении в «Службу заботы» чаще всего избиратели уточняют, могут ли они отдать свой голос за того или иного кандидата вне помещений для голосования, а также уточняют адреса и номера избирательных участков, где могут исполнить гражданский долг.

Звонки в «Службу заботы» можно совершать и в день голосования 13 апреля до 20:00.

По состоянию на 12:00 по московскому времени явка избирателей на выборах в Совет депутатов в Люберцах составила 7,19%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.