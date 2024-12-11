В Люберцах вручили 39 жилищных сертификатов детям-сиротам с января

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ксения с братом Василием уже готовятся к новоселью — помогают друг другу в подборе мебели. Ребята учатся в Чувашском государственном аграрном университете, и эти квартиры станут уверенным шагом к дальнейшей самореализации. Данила осваивает очень нужную профессию — „Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ“ в Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина. Надеюсь, что после выпуска юноша придет работать на наше муниципальное предприятие. Петр работал слесарем в Люберецком водоканале, с началом СВО отправился в зону боевых действий. Желаю поскорее справить новоселье, счастья и всего самого доброго», — отметил Волков.

Он добавил, что с начала года в городском округе Люберцы вручили 39 жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Данная мера поддержки реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Всего в 2024-м обеспечим жильем 49 ребят данной категории», — подчеркнул Владимир Волков.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.