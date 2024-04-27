сегодня в 18:32

В Люберцах проверили качество питания в столовой гимназии

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидия Антонова в рамках партийного проекта «Новая школа» проверила горячее питание начальных классов в гимназии № 41 городского округа Люберцы, передает пресс-служба администрации городского округа.

В мониторинге приняли участие заместитель председателя совета депутатов городского округа Люберцы Александр Шлапак и председатель Общественной палаты округа Петром Ульяновым.

«В ходе посещения школьной столовой оценили уровень организации питания, пообщались с учащимися и персоналом. Убедились в том, что предлагаемое меню разнообразное. Все санитарные нормы соблюдаются», — сказала Антонова.

Она подчеркнула, что по итогам осмотра школьной столовой замечаний не обнаружено.

Лидия Антонова — региональный куратор партийного проекта «Новая школа». Партийцы проводят мониторинг школьного питания. Контроль за организацией питания детей в образовательных учреждениях остается одним из приоритетных направлений депутатской деятельности и актива «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.