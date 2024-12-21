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В Люберцах поздравили с Новым годом детей участника СВО

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий совместно с коллегами поздравил с наступающим Новым годом детей участника спецоперации, сообщили в пресс-службе округа.

Командой депутатов поздравили ребят с праздником и приняли участие в съемках музыкального клипа на любимую многими поколениями детскую новогоднюю песню, отметил Владимир Ружицкий.

Депутаты вручили артистам детской музыкальной школы № 2 и воспитанников эстрадной школы-студии «Геометрия успеха» сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнит мечты четверых детей из Подмосковья и Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».