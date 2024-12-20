Андрей Воробьев исполнит мечты четверых детей из Подмосковья и ДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнит мечты четверых детей из Подмосковья и Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках Всероссийской акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Перед началом Госсовета по итогам Года семьи глава региона принял участие в ежегодной акции, сняв 3 шара-открытки с новогодней елки в Кремле. На открытках дети написали, что хотят получить в подарок на Новый год.

Восьмилетняя Настя из населенного пункта Непецино городского округа Коломна мечтает оказаться в студии «Детского радио», а 8-летний Дима из городского округа Домодедова в качестве подарка загадал беговую дорожку.

Девятилетний Тимофей и 7-летний Данил из села Павлополь ДНР в своей открытке не стали просить о чем-то конкретном. Братья решили довериться фантазии того, кто получит их шарик, загадав подарок-сюрприз.

«Мы обязательно исполним желания ребят в ближайшее время! Такие акции заставляют наших детей верить в чудеса! И здорово, что мы можем им в этом помочь», — сказал Воробьев.

Старт благотворительной новогодней акции «Елка желаний» 5 декабря традиционно дал российский президент Владимир Путин. Акция организована Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Все желающие могут присоединиться к акции и стать волшебников для нуждающихся в дополнительной заботе детей. Речь идет о ребятах с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми формами заболеваний, а также о детях из новых регионов, семей военнослужащих и участников СВО.

Узнать более подробную информацию или принять участие в во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» можно на сайте елкажеланий.рф.