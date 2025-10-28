сегодня в 14:47

В Люберцах после капремонта открыли детскую школу искусств № 1

Знаковое событие для культурной жизни городского округа Люберцы — после масштабного капитального ремонта распахнула свои двери обновленная детская школа искусств № 1. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Историческое здание 1938 года постройки преобразилось полностью. Что сделали в школе: Полное обновление: новые инженерные сети, кровля, фасад.

Безопасность и доступность: установлена современная система охраны и пожарной сигнализации, обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения.

Новые пространства: по просьбам коллектива в школе впервые появился собственный концертный зал. Также была выполнена перепланировка помещений.

Благоустройство территории: обустроено наружное и декоративное освещение фасада, заменено ограждение, уложены новые тротуары и асфальтовый проезд, проведено озеленение.

Новое оснащение: закуплена современная мебель и музыкальные инструменты.

Особое значение таких проектов подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

«Капремонт Детской школы искусств в Люберцах — это важный шаг в создании современной, комфортной и безопасной среды для творческого развития наших детей. Мы не просто обновили здание, а оснастили его всей необходимым, чтобы школа служила долгие годы и радовала учителей и учеников», — сказал глава Минстройкомплекса региона.

В учреждение поступили 23 новых инструмента, включая рояль, пианино, балалайки, домры, классические гитары, баяны и аккордеоны, что позволит юным талантам осваивать искусство на качественно новом уровне.

Работы велись в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.