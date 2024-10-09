В Люберцах получили жилье свыше 350 детей-сирот с 2008 года

В рамках государственной программы Московской области «Жилище» в городском округе Люберцы с 2008 года обеспечили жильем более 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Всего с 2008 года по настоящее время администрацией городского округа Люберцы обеспечено жильем 352 человека из числа детей-сирот. За 2023 год обеспечено жилыми помещениями 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них предоставлено 25 квартир, выдано и реализовано 10 государственных жилищных сертификатов», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что округ был отмечен правительством Московской области среди других муниципалитетов за успешно проведенную работу по данному направлению.

«В 2024 году запланировано обеспечить жилыми помещениями 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодня выдано 33 государственных жилищных сертификата, приобретено 5 квартир, из них 3 квартиры предоставлено детям, достигшим совершеннолетия, по договору найма жилого помещения для детей сирот. Всего обеспечено жильем 36 детей, остальные 13 будут обеспечены до конца текущего года», — добавил Волков.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.