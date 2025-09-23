В Люберцах к октябрю откроется Летний парк

В этом году в городском поселении Малаховка городского округа Люберцы продолжается благоустройство «Летнего Парка». Парк разделят на северную (лесную) и южную (парадную) зоны, чтобы сохранить его уникальный облик, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Сейчас в парке ведутся работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети, площадок, инженерных сетей и озеленению. Все работы планируют завершить к октябрю этого года.

В рамках проекта построят новую сцену с амфитеатром и подсобными помещениями, при этом сохранится существующий фундамент. Архитектурные элементы фасада повторят в виде легких деревянных конструкций. Входные и парадные зоны украсят цветниками из многолетних растений в классическом стиле. Для детей обустроят игровые площадки, разделенные на зоны для разных возрастов, включая песочницы. В лесной зоне парка появятся новые дорожки вместо тропинок, площадки для тихого отдыха и качели. Также проложат новую сеть дорожек и тропинок.

Кроме того, в парке создадут спортивную зону с катком на зиму и универсальной площадкой для баскетбола, волейбола и мини-футбола в теплое время года. Появятся зоны для памптрека и воркаута. Для безопасности установят наружное освещение и современную систему видеонаблюдения. Владельцам собак оборудуют зоны для выгула и площадки для дрессировки.

В ведомстве напомнили, что благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.