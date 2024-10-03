В Люберцах 26 мигрантов подписали контракт и пошли служить в зону СВО

В 2024 году в городском округе Люберцы 26 добровольцев из числа иностранных граждан подписали контракт с Минобороны РФ и пошли служить в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Из числа мигрантов, зарегистрированных на территории городского округа Люберцы, в 2024 году подписали контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, проходят службу в зоне СВО 26 граждан из Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Молдовы», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что в образовательных организациях городского округа Люберцы из семей мигрантов учатся 1 730 детей (2,58% от общего числа учащихся). Для социальной адаптации детей и членов их семей в учебных заведениях проводятся классные часы и совещания на тему «Русский как иностранный».

«Напомню, что на территории Московской области разработан информационно-справочный сервис «Оплати патент» oplatipatent.ru, где работодатели или иностранные граждане могут проверить оплату патента, его действительность и дату подачи уведомления работника о трудоустройстве», — пояснил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями запрет на привлечение иностранной рабочей силы по некоторым патентам. Глава региона подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

Запрет на привлечение иностранной рабочей силы, который начнет действовать с 1 января 2025 года, коснулся торговли табаком и алкоголем, уличного питания в нестационарных торговых объектах, соцуслуг, спорта, досуга, культуры, образования и здравоохранения. За этот год предприниматели должны подстроиться под изменения.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане РФ», — заявил Воробьев.