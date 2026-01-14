В Ликино-Дулево стартовал курс по ментальному долголетию с практиками цигун

В отделении социального центра «Орехово-Зуевский» в Ликино-Дулево 13 января начался новый курс проекта «Ментальное долголетие», в котором внедряют практики цигун, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководителем курса стала серебряный волонтер Татьяна Евгеньевна Скворцова. Она ранее завершила обучение по этому проекту и решила вернуться, чтобы делиться опытом с другими участниками и поддерживать активность. По словам Татьяны Евгеньевны, идея внедрить практики цигун возникла из личного опыта: упражнения помогли ей восстановиться после травмы, что стало стимулом для их популяризации.

В программу курса войдут как экспериментальные методики, так и уже проверенные практики. Участников ждут интенсивные тренировки для развития ума, памяти и внимания. За 25 занятий они познакомятся с танграмом, квадратом Шульте и другими инструментами для активизации работы мозга.

