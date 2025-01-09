В лесопарке Котельников проводят благоустройство

В Кузьминском лесопарке городского округа Котельники в новом году продолжаются работы по благоустройству, направленные на улучшение качества отдыха для жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент завершен ремонт выкатной части зимней горки. Теперь горка полностью восстановлена и готова принять на своих склонах любителей зимних активностей.

Кроме того, в рамках проводимых работ была произведена опиловка поваленного дерева на пешеходной тропе парка. Удаленные ветки и распиленные бревна аккуратно сложили в поленницу — вывозить их из леса нельзя, это чревато нарушением природной экологической системы. Кузьминский лесопарк — это лесная зона, и она не может существовать без сухостоя и поваленных деревьев. В мертвых деревьях гнездятся птицы, находят убежище животные. Вдобавок сухостойные и поваленные деревья являются важным источником микроэлементов для леса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.