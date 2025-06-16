В лесничестве Орехово Зуева завершили работы по искусственному лесовосстановлению

На территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» проведено искусственное лесовосстановление на общей площади 13,9 га, в том числе 6,6 га в рамках компенсационного лесовосстановления. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основную долю посадочного материала составила сосна. Кроме того, в Губинском участковом лесничестве на площади 0,5 га высажена ель, а на территории Зуевского участкового лесничества применялась схема смешанных насаждений — высажены сеянцы сосны и ели. Также компенсационное лесовосстановление проведено на территории Яковлевского участкового лесничества.

Для весенних посадок потребовалось более 44 тыс. штук сеянцев, из которых 5,4 тыс. — ель, 38,8 тыс. — сосна.

Особое внимание было уделено и дополнению лесных культур, проведенном на площади 49,4 гектара.

«В целом на выполнение мероприятий по искусственному лесовосстановлению и дополнению лесных культур в 2025 году использовано 122,3 тыс. штук сеянцев хвойных пород. Все работы проведены в полном соответствии с календарным планом и в установленные сроки», — отметила инженер по лесовосстановлению Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Трухина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.