В лесах Сергиево-Посадского округа завершены работы по уходу за молодняком
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
На территории Хомяковского участкового лесничества вблизи деревни Юдино Сергиево-Посадского городского округа завершено мероприятие по рубкам ухода в молодняках на площади 13,7 гектара, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Целью проведения рубок осветления является улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев главной древесной породы, регулирования густоты, формирование породного и качественного состава насаждений.
Уход за молодняками проводился путем спиливания деревьев нежелательных пород. Учитывая особую важность мероприятия, лесничие внимательно контролируют соблюдение всех требований при проведении рубок ухода.
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