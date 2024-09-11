В лесах Сергиево-Посадского округа завершены работы по уходу за молодняком Общество сегодня в 16:27 Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области

На территории Хомяковского участкового лесничества вблизи деревни Юдино Сергиево-Посадского городского округа завершено мероприятие по рубкам ухода в молодняках на площади 13,7 гектара, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.