В лесах Подмосковья завершены работы по инвентаризации лесных культур

Инвентаризация лесных культур проводится ежегодно сотрудниками ГКУ МО «Мособллес». На лесных участках планируются лесовосстановительные мероприятия на следующий календарный год. Этой осенью инвентаризация проведена на площади более 4 300 га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Обследованы лесные культуры 1, 3 и 5 годов посадки, в том числе не сомкнувшиеся лесные культуры 2020 года создания на площади 2 279 га, 2022 года — 1 469 га, осени 2023 года — 378 га, а также весенней посадки 2024 года — 226 га», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По результатам проведенной инвентаризации намечены агротехнические и лесоводственные мероприятия для улучшения количественных и качественных показателей лесных культур.

Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений произведен на площади 5 075 га, из них хвойных и твердолиственных — 3 330 га.

Лесовосстановление — длительная, многолетняя работа, а не разовое мероприятие. Это комплекс мероприятий, включающий в себя последовательные этапы, от качественного выполнения каждого из которых напрямую зависит конечный результат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.