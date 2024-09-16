В лесах Подмосковья прочистили и обустроили около 21 км лесных дорог

В Деденевском (Дмитровский г. о.) и Протасовском (г.о. Мытищи) участковых лесничествах работы по эксплуатации лесных дорог завершены. На сегодняшний день прочищены 21,2 километров лесных дорог из 35 запланированных, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы по эксплуатации лесных дорог входят в комплекс мер противопожарного обустройства лесов и предназначены для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров и обеспечения проезда специализированной лесопожарной техники в течение пожароопасного сезона. В ходе работ по обустройству лесных дорог осуществлена планировка и выравнивание проезжей части дороги.

Работы по эксплуатации лесных дорог будут завершены в октябре. На сегодняшний день осталось благоустроить дороги в Орудьевском, Раменском и Рогачевском участковых лесничествах, расположенных в Дмитровском г. о.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.