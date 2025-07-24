В лесах Егорьевска стартовала санитарная рубка и уборка неликвидной древесины

В Егорьевских лесах проходят санитарно-оздоровительные работы. Лесничие проводят выборочную и сплошную санитарные рубки и убирают неликвидную древесину, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Санитарные рубки нужны, чтобы очистить лес от поваленных деревьев, от деревьев, которые пострадали в результате ураганов. А также, чтобы предотвратить распространение очагов вредных организмов», — объяснил начальник отдела лесного хозяйства Егорьевского филиала «Мособллеса» Вячеслав Творогов.

Среди главных вредителей егорьевских лесов — короед-типограф. В теплую и сухую погоду этот вредитель невероятно быстро распространяется и становится настоящей угрозой хвойных деревьев. Кроме того, это насекомое является переносчиком грибковых заболеваний, которые способствуют гибели деревьев. Местами зафиксирована и корневая губка — гриб, который вызывает гниение корней. Постоянно мониторить состояние лесного массива — задача лесничих. Больные деревья отмечают краской и срубают.

Сплошные и выборочные санитарные рубки на этой неделе проходят на территориях порядка 24 гектаров у деревень Кузнецы, Барсуки, вдоль автодорог Барсуки — Ивановская и Егорьевск — Артемовская. Уборка неликвидной древесины продолжается на дорогах Сазоново — СНТ «Чернолесье», Старый Спасс — пос. Рязановский и Егорьевском шоссе — всего около 10 гектаров.

Такие санитарно-оздоровительные работы проводятся постоянно, так как лес подвержен ветровалам, болезням и пожарам. По окончании данного этапа на участках вырубки проводят лесовосстановление. Осенью лесничие планируют высадить порядка 30 гектаров леса. 24 — посадили весной.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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