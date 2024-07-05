В Ленобласти запретили использовать мангалы в лесах

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Особый противопожарный режим с 5 июля действует на территории Ленинградской области. С этого дня в лесах региона нельзя использовать мангалы и разводить костры, сообщает «Бриф24» со ссылкой на администрацию 47-го региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В рамках действия повышенной пожарной опасности также запрещено жечь траву в лесных фондах и на прилегающих территориях, а также сжигать твердые бытовые отходы.

За соблюдением правил пожарной безопасности в лесах следят экомилиция и областной комитет государственного эконадзора.

Между тем в Санкт-Петербурге продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за дождей, гроз, града и сильного ветра.