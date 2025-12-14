В Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА

В воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале .

В регионе возможно замедление интернета.

Также об ограничении мобильного интернета в Псковской области на фоне беспилотной опасности предупредил губернатор Михаил Ведерников.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что в регионе могут глушить связь на новогодних праздниках и в течение каникул. Он призвал предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими.

Он призвал продумать дополнительные возможности для связи с близкими, в том числе с помощью мессенджера MAX. Возможные неудобства поможет минимизировать перенастройка мобильных уведомлений.

