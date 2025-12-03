В Ленинском вывезли 120 куб м несанкционированных навалов мусора

Администрацией Ленинского городского округа Московской области была проведена уборка территории лесного массива вблизи Молодцовского проезда в поселке Дрожжино, входящей в состав земель лесного фонда и не предоставленной для частного пользования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В октябре текущего года неустановленными лицами было размещено несколько навалов смешанных отходов производства и потребления в границах земель гослесфонда. По факту загрязнения земель лесного фонда отходами Комитетом лесного хозяйства Московской области в соответствии с законодательством в отношении неустановленного лица было возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщила заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

В ходе уборки из лесного массива были вывезены и направлены на полигон 120 кубометров отходов. По словам Морозовой, в последнее время недобросовестные перевозчики все чаще используют лесные территории вблизи автомобильных проездов для несанкционированного сброса мусора.

«Просим жителей Ленинского городского округа проявлять бдительность при обнаружении фактов незаконного размещения отходов. Привлечение виновных лиц к ответственности будет способствовать сохранению природных ресурсов на территории нашего городского округа», — добавила Виктория Морозова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.