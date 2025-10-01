В Ленинском округе завершили благоустройство набережной нижнего Ащеринского пруда

В поселке Развилка подмосковного Ленинского городского округа завершены работы по комплексному благоустройству набережной нижнего Ащеринского пруда. Проект, набравший 1 307 голосов жителей, реализован в установленные сроки в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Мы создали современное, безопасное и функциональное место, отвечающую современным требованиям, где каждому будет приятно проводить время. Новое общественное пространство стало комфортной зоной отдыха для жителей всех возрастов», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаила Лосева.

В ходе комплексного благоустройства набережной были созданы современные пешеходные дорожки, установлена система освещения и размещены комфортные зоны отдыха с архитектурными формами. Особое внимание уделено безопасности территории — здесь работают камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», что позволяет осуществлять круглосуточный мониторинг и оперативно реагировать на любые инциденты. Для удобства жителей установлены новые скамейки, урны и проведено озеленение, создающее гармоничную природную среду.

Ранее сообщалось, что в поселке Развилка Ленинского округа также активно продолжается благоустройство сквера, расположенного между домами № 43 и 45. К настоящему времени на площадке полностью завершены демонтажные работы, подготовлено основание под прокладку необходимых коммуникаций. На объекте ежедневно работает бригада из шести и более специалистов, задействованы две единицы строительной техники, что позволяет вести работы в установленные сроки. Уже с 15 сентября началась установка опор уличного освещения, а к 21 октября планируется завершить установку малых архитектурных форм и провести озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.