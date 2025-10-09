В Ленинском округе завершено благоустройство береговой линии в Развилке

«При проектировании плана по благоустройству набережной мы принимали во внимание пожелания жителей Развилки. Значительное число выразили стремление сохранить естественный характер данного места. Здесь мы организовали современное, безопасное и практичное пространство, отвечающее актуальным стандартам. В процессе улучшения береговой линии были созданы современные пешеходные зоны, установлена система освещения, обустроены уютные зоны отдыха с малыми архитектурными элементами, добавлены новые скамейки и мусорные контейнеры, а также выполнено дополнительное озеленение, формирующее гармоничную природную атмосферу», — цитирует пресс-служба слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Он уточнил, что в процессе обновления набережной особый акцент был сделан на безопасности — теперь здесь функционируют камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион».

«Облагораживание береговой линии Нижнего Ащеринского пруда было реализовано в рамках государственной программы „Формирование комфортной городской среды“. Совокупная стоимость работ составила 28,2 миллиона рублей. Кроме того, по распоряжению главы Ленинского округа Станислава Каторова мы приступаем к разработке концепции благоустройства береговой линии Нижнего Ащеринского пруда в рамках второй фазы. В планах — модернизировать территорию от частного сектора до полей», — прокомментировал заместитель руководителя управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.