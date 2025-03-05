В Ленинском округе вручили знак «Почетного гражданина» 100-летней жительнице

Участница Великой Отечественной войны, жительница Видного Раиса Степановна Харланова отметила вековой юбилей. Ветерана навестил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, он передал женщине поздравления от губернатора Московской области, президента России, а также вручил знак «Почетного гражданина Ленинского округа». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа» в феврале присвоено восьми участникам Великой Отечественной войны, проживающим на сегодняшний день на территории нашего муниципалитета. В том числе и Раисе Степановне. Ее вклад в Победу навсегда останется в наших сердцах, а ее долгий и насыщенный жизненный путь — пример для последующих поколений. Рад был видеть Раису Степановну в добром здравии», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Раиса Степановна Харланова прошла всю войну медсестрой, освобождала Прагу и Берлин, награждена медалью за оборону Сталинграда, а также Орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За победу над Германией». Много трудилась и после войны: работала в шахтах в Тульской области, на совхозных полях под Одессой, вместе с мужем вырастили и воспитали троих детей. В Видное Раиса Степановна переехала к старшему сыну. У нее большая дружная семья, есть внуки и правнуки.

Станислав Каторов передал ветерану поздравления, направленные в ее адрес президентом Владимиром Путиным и губернатором Андреем Воробьевым, а также вручил знак «Почетного гражданина» и медаль, приуроченную к 80-летию Великой Победы.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.