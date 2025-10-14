В Ленинском округе утвердили охранное обязательство на здание школы им В. Ленина

Школа расположена на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» и имеет мемориальное значение, так как была построена в память о В. И. Ленине под руководством Н. К. Крупской. Первоначально она называлась «Школа памяти В. И. Ленина». После национализации усадьбы Горки в 1918 году здесь был открыт санаторий. В сентябре того же года В. И. Ленин впервые посетил усадьбу, чтобы восстановиться после ранения, полученного в результате покушения. Н. К. Крупская часто приезжала к В. И. Ленину в Горки, работая в Наркомате просвещения. В стране активно развивались программы ликвидации безграмотности и подготовки специалистов среднего звена. По инициативе Н. К. Крупской школа в Горках была преобразована в школу крестьянской молодежи с семилетним образованием. В 1931 году ЦК ВКП (б) принял историческое решение о единой программе для начальной и средней школы. В 1935 году были изданы постановления о строительстве школ в городах и трудовых поселках.

Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. В нем также указаны сроки проведения и состав работ, необходимых для его восстановления и сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.