В Ленинском округе ученики школ провели акцию памяти

В подмосковном Ленинском городском округе состоялась акция под названием «Герои Отечества — связь поколений». Инициатором акции, приуроченной ко Дню Победы, выступила Ассоциация СВО, запустив ее на территории всего Подмосковья. 30 апреля видновские школьники собрались вместе, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны и передать символическую эстафету. Об этом предоставила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня на Аллее Славы в Видном собрались ветераны боевых действий, члены „Молодой гвардии Единой России“, волонтеры Подмосковья, ученики школ Ленинского округа, сотрудники администрации и представители Совета ветеранов Ленинского округа. Школьники выстроились в форме символа Победы — буквы V, а впереди стояли боевые ветераны и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, депутат Совета депутатов и участник специальной военной операции Дмитрий Белитский. Организатором мероприятия выступило региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в эстафете приняли участие и другие муниципалитеты Московской области. Ленинский округ стал еще одним звеном, объединившим города и разные поколения.

«Цель эстафеты — продемонстрировать единство поколений и подчеркнуть значимость подвигов всех защитников нашей Родины. Победа будет за нами», — заявил Дмитрий Белитский.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.