В Ленинском округе более 80 нелегальных мигрантов оштрафуют или выдворят

В Ленинском городском округе завершилась оперативно-профилактическая операция «Нелегал». В рамках операции сотрудники полиции провели рейд по выявлению граждан, незаконно находящихся или работающих на территории Российской Федерации. В результате порядка 120 иностранцев были доставлены в отдел полиции, сообщила пресс-служба муниципального образования.

«Предотвращение нелегальной миграции со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства — одна из главных задач отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому городскому округу. Сотрудники регулярно проводят мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе проверки стройплощадок, хостелов, общежитий, жилого сектора. В ходе проверки одного из строительных объектов, расположенных в деревне Коробово, было выявлено и доставлено в отдел полиции 119 уроженцев ближнего зарубежья», — сказал начальник УМВД России по Ленинскому округу полковника полиции Сергей Астахов.

Он уточнил, что в отношении 85 иностранцев сотрудники полиции составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. В отношении 14 приезжих Видновским городским судом принято решение об административном выдворении за пределы страны, а на остальных наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД уточнили, что несмотря на завершение операции «Нелегал», мероприятия по выявлению и предотвращению незаконной миграции будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.