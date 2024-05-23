В Ленинском округе провели тактические учения с сотрудниками МЧС и Росгвардии

В Ленинском городском округе прошли учения, в которых приняли участие сотрудники МЧС, Росгвардейцы и общеобразовательные учреждения муниципалитета. От того насколько быстро отреагируют специальные службы округа зачастую зависят жизни людей, в ходе учений на практике отрабатываются все возможные чрезвычайные ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В рамках учений вооруженный преступник проник на территорию видновской школы № 10 через забор. Какое-то время он двигался вдоль школы, охранник заметил его и нажал тревожную кнопку. Наряд прибыл в течение нескольких минут. Вторая часть тренировки — обнаружение взрывного устройства. Место вокруг подозрительного предмета сразу оцепляют, охранник сообщает директору об опасной находке. Объявляется эвакуация и все организованно выходят на безопасное расстояние от школы. В это время уже прибывают спецслужбы, в том числе и служебная собака.

«Все дети, весь персонал школы относятся к этому трепетно и внимательно. На мероприятие были приглашены заместители директоров по безопасности образовательных учреждений нашего округа. Проведен инструктаж, обозначена последовательность действий и получены ответы на все вопросы», — приводятся в сообщении слова начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергея Дежкина.

Такие тренировки проводятся в Ленинском городском округе регулярно. Их главная задача — повышение слаженности действий персонала школы и сотрудников силовых структур.

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