В Ленинском округе прошла встреча прокуратуры и Минсоцразвития с детьми-сиротами

В Ленинском городском округе прошла встреча сотрудников Видновской прокуратуры и представителей Министерства социального развития Московской области с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также их опекунами, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В этом году обеспечению подлежат 13 человек из данной категории граждан. На сегодняшний день сертификаты уже получены шестью детьми, причем один из них успешно реализовал свое право и приобрел жилое помещение. Кроме того, мы дали рекомендации по пакету документов, необходимым требованиям, и ответили на возникающие вопросы», — приводятся в сообщении слова старшего помощника Видновского городского прокурора Олеси Масловой.

Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы получения государственного жилищного сертификата, предоставляющего возможность приобретения собственного жилья. Участники встречи смогли получить всю необходимую информацию о своих правах на получение жилья и процедуре оформления государственного сертификата.

Важно отметить, что использование государственного сертификата предусматривает приобретение жилой недвижимости исключительно на территории Московской области. При необходимости можно дополнить сумму сертификата собственными денежными средствами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.