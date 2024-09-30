В Ленинском округе при индустриальном парке построят современный колледж, сообщил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Также обращаю внимание на строительство там (в индустриальных парках – ред.) как мест для проживания, так уж точно в Ленинском округе мы построим современный колледж», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, это все делается в продолжение и подтверждение важности рабочих профессий в Подмосковье.

Ранее Воробьев поручил главам округов работать в сторону привлечения инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.