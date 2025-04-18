В Ленинском округе пенсионерам и ветеранам раздали 300 куличей и 600 яиц

Благотворительная акция в преддверии Пасхи прошла в Ленинском городском округе. Представители предпринимательского сообщества муниципалитета закупили куличи и яйца, освятили их в храме и раздали подопечным центра социального обслуживания, членам ветеранских организаций и общества инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Такая акция проводится ежегодно и стала для нас доброй традицией. В этом году благотворительную помощь оказал предприниматель Андрей Макалкин. Все куличи освятил отец Виктор — настоятель Никольского храма в селе Ермолино. Красить яйца нам помогли ребята из Видновской школы № 10», — сказала заведующий отделением активного долголетия комплексного центра социального обслуживания «Домодедовский» в Видном Александра Ульвис.

В комплексный центр предприниматель привез 100 куличей и 300 яиц. В этот же день здесь также провели мероприятие под названием «Добрый свет» — традиционную выставку-ярмарку изделий, которые подопечные центра сделали своими руками.

Всего благотворителем было закуплено 300 куличей и 600 яиц. Остальные пасхальные угощения передали ветеранам и в общественную организацию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Торжественные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения пройдут в 27 храмах Ленинского городского округа. Освятить пасхальные куличи жители смогут в храмах в Великую субботу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.