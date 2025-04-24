В Ленинском округе парки подготовили к летнему периоду

В Центральном парке города Видное был проведен смотр техники, предназначенной для эксплуатации парков и лесопарков в летний период. В ходе мероприятия оценивалась степень готовности как персонала и техники, так и территории парков к наступлению летнего сезона, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Для летнего содержания наших парков подготовлено свыше десяти единиц различной техники, включая тракторы, поливальные и подметальные машины, измельчители древесины, а также инструменты малой механизации, такие как электровоздуходувки и газонокосилки разных типов. В текущем году подрядными организациями было приобретено три новых трактора, а основная часть техники является практически новой. Уборка в наших парках проводится ежедневно трижды в день», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова.

Сообщается, что поддержание порядка в летний период будет осуществляться силами более 40 штатных дворников и разнорабочих, а также порядка 20 специалистов по уходу за зелеными насаждениями, которые займутся высадкой растений, обрезкой деревьев, сбором сухих веток и их переработкой в щепу. Кроме того, отдел зеленого хозяйства планирует высадку цветов на территории парка к середине мая.

«Смотр техники и личного состава показал полную готовность парков к летнему сезону. Вся техника находится в исправном состоянии, а сотрудники обеспечены новой формой. Будем ждать гостей и жителей округа в наших парках», — добавил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин.

Также запланирован ремонт паркового фонтана, который включает обновление чаши, внешней отделки и механической части.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.