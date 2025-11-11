В Ленинском округе озвучили даты проведения школьных экзаменов в 2026 году

В подмосковном Ленинском городском округе определили сроки основного периода государственной итоговой аттестации на 2025/2026 учебный год, а также порядок проведения экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба главы Станислава Каторова.

«До проведения государственной итоговой аттестации остается семь месяцев. Данное расписание позволит образовательным учреждениям своевременно спланировать учебный процесс и провести необходимую подготовку для выпускников», — сказал заместитель главы городского округа Иван Гетман.

Основной период сдачи государственной итоговой аттестации начнется с 1 июня и продлится до 19 июня. Резервные дни для сдачи экзаменов назначены с 22 по 25 июня, а 8 и 9 июля учащиеся смогут пересдать один из предметов.

Кроме того, для тех, кто желает сдать единый государственный экзамен досрочно, предусмотрен период с 20 марта по 20 апреля. Резервные дни для досрочной сдачи экзаменов пройдут с 29 июня по 6 июля, а сам досрочный период будет длиться с 21 апреля по 18 мая. Для сдачи единого государственного экзамена предусмотрены обязательные дисциплины: математика (базовый или профильный уровень) и русский язык. Остальные предметы могут быть выбраны в любом количестве.

«Ребята осознанно выбирают предметы в 9 классе, понимая, какие экзамены им предстоит сдавать в дальнейшем при выборе экзаменов в 11 классе», — добавил заместитель главы городского округа Иван Гетман.

Жители Ленинского городского округа могут получить информацию по вопросам государственной итоговой аттестации, позвонив на «горячую линию» управления образования администратор Ленинского городского округа по телефону: 8(495)541-93-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.