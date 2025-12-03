В Ленинском округе открылась Резиденция Деда Мороза

В первый день зимы в подмосковном Ленинском городском округе на территории лесопарка «Высота» открылась резиденция Деда Мороза. Каждый желающий сможет лично встретиться с главным волшебником зимы, загадать самое заветное желание и, конечно же, передать ему свое письмо. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках реализации губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“ мы стремимся создать по-настоящему праздничную атмосферу для всех возрастных категорий жителей нашего округа. Уверен, что визит в резиденцию, написание писем и участие в творческих мастер-классах подарят множество позитивных эмоций и памятных моментов. Мы приглашаем всех жителей и гостей округа погрузиться в мир волшебства и новогодней сказки», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимира Каширина.

Уточняется, что резиденция будет открыта для посетителей до 14 января по вторникам и средам с 18:00 до 19:00, а также по воскресеньям с 18:10 до 19:10. Гостей ожидают разнообразные развлечения, в том числе интересные мастер-классы, чтение любимых детских сказок, просмотр новогодних советских мультфильмов и фильмов. Кроме того, каждый сможет отправить письмо Деду Морозу, которое будет доставлено в Великий Устюг. Специальные почтовые ящики для писем установлены во всех парках с 1 по 31 декабря.

Для любителей творчества в центре культуры поселка совхоза имени Ленина с 8 по 18 декабря 2025 года начнет свою работу «Мастерская Деда Мороза». Посетить ее можно будет по будням в 16:00. В мастерской можно будет принять участие в творческих занятиях по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, создать своими руками новогодние украшения и картины, а также посетить разнообразные мастер-классы на новогоднюю тематику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.