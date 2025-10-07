В Ленинском городском округе прошел семинар по адаптации для трудовых мигрантов

В подмосковном Ленинском городском округе на территории историко-культурного отдела Дворца культуры «Видное» состоялся семинар для трудовых иностранных граждан. Целью мероприятия было повышение осведомленности иностранных граждан о своих правах и обязанностях, а также снижение возможных рисков, связанных с трудоустройством и проживанием на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Подобные мероприятия, несомненно, полезны. Когда человеку объясняют, как действовать правильно, он будет стараться соблюдать закон. Нарушение закона влечет за собой включение в список контролируемых лиц и, как следствие, возможный выезд из страны, что связано с финансовыми потерями и кардинальными изменениями в жизни», — сказал директор по развитию международного миграционного центра Анастасия Цукерман.

В ходе встречи подробно разобрали ключевые вопросы, с которыми сталкиваются иностранные граждане: перечень необходимых документов, порядок их оформления и актуальные изменения в миграционном законодательстве для граждан разных стран. Отдельное внимание уделили вопросам безопасности: участникам разъяснили, как избежать мошеннических схем, способных привести к крупным штрафам и депортации. Также одной из важных тем семинара стало зачисление детей мигрантов в российские образовательные учреждения.

«Сегодняшняя встреча для нас прошла очень продуктивно. Мы услышали все, что хотели узнать. Были заданы важные вопросы и получены исчерпывающие ответы. Хочу выразить благодарность организаторам», — добавил один из участников семинара Нуритдин Хайталиев.

Проведение подобных семинаров стало регулярной практикой во многих муниципалитетах Московской области, включая Ленинский городской округ. Такие меры способствуют успешной адаптации иностранных работников, повышению правовой грамотности и укреплению законности.

