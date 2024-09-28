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В Ленинградском зоопарке стартовал День урожая

В субботу, 28 сентября, в Ленинградском зоопарке проходит День урожая, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

По установившейся традиции, это мероприятие завершает акцию «Дары осени», в ходе которой обитатели зоопарка получили сезонные лакомства.

Посетители зоопарка смогут стать свидетелями того, как питомцы с удовольствием наслаждаются полученными угощениями, используя их как для игр, так и в качестве укрытий.

Ранее стало известно, что финский зоопарк решил вернуть Китаю двух подаренных стране панд из-за долгов и уменьшения числа туристов в городе.