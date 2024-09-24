Финский зоопарк вернет Китаю двух панд из-за уменьшения числа туристов

Финский зоопарк в городе Эхтяри принял решение вернуть Китаю двух подаренных стране панд Хуа Бао (Пюри) и Цзинь Бао Бао (Луми). Животных отправят на родину из-за долгов и уменьшения числа туристов, сообщает РБК .

Зоопарк подает заявку на реструктуризацию долга, чтобы обеспечить свою работу в будущем. Панд решили вернуть Китаю на фоне уменьшения числа посетителей, в том числе из России. Также на решение повлиял рост процентных ставок из-за конфликта на Украине, инфляция и коронавирусные ограничения.

Председатель правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонен отметил, что ресурсов учреждения недостаточно, чтобы содержать панд. При этом ответственность сотрудников распространяется на всех животных.

«Правильным решением для всего зоопарка и животных будет заключить соглашение и вернуть панд», — заключил Сивонен.

До конца осени Пюри и Луми будут находиться в зоопарке, потом их поместят на карантин перед отправкой на родину. Животные находились в Финляндии с 2018 года. По договору они должны были оставаться в Эхтяри до 2033 года.

Тем временем в Московском зоопарке свой первый день рождения отметила панда Катюша. В честь праздника для жителей и гостей столицы устроили праздничные гуляния.