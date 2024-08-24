Панда Катюша празднует свой первый День рождения в Московском зоопарке

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Акулова: панде Катюше из Московского зоопарка исполнился один год

Панде Катюше сегодня исполнился один год. Об этом в Telegram-канале сообщает гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.

В честь дня рождения Панды Катюши, для жителей и гостей столицы устроят праздничные гуляния. Они будут проходить с 24 по 30 августа.

В Московском зоопарке проведут квесты, лекции и мастер-классы. Также гостям покажут кинокартину, проведут флешмоб и научат танцевать в стиле панды.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в летнем кинотеатре форума «Москва 2030» проведут показ фильма «Большое путешествие больших панд». На нем покажут подробности из жизни сородичей Катюши.