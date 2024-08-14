Панда Катюша и снежный барс: гости форума «Москва 2030» узнают о работе зоопарка

В «Музеоне» на форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут о работе зоопарка

Жители и гости столицы смогут узнать о том, как и чем живет Московский зоопарк, какие его обитатели привлекают больше всего внимания, а какие нуждаются в особой охране, как работают сотрудники и волонтеры.

14 и 29 августа в 18:00 на площадке состоится показ фильма «Хозяин Алтайских гор». Это первый кинорассказ о снежном барсе, презентованный в рамках фестиваля. После просмотра все желающие смогут задать специалистам интересующие вопросы о снежных барсах — символах Алтая.

15 и 29 августа на сцене подведут итоги конкурса «Городское садоводство». Финалисты получат заслуженные награды, а все желающие смогут принять участие в мастер-классе и увлекательной викторине.

Гостям «Музеона» расскажут, как стать волонтером в Московском зоопарке. Москвичи не только узнают о закулисье и о получат ответы на все вопросы, но и отметят на форуме День друзей зоопарка. Встречи пройдут 17, 24, 31 августа и 7 сентября с 16 до 18 часов.

Лекция о самых крупных хищниках столичного зоосада пройдет 18 августа на площадке «Археология» в «Музеоне», ее начало в 16:00.

25 августа все желающие в рамках фестиваля смогут отметить первый день рождения панды Катюши. Малышка появилась год назад в Московском зоопарке и за это время уже покорила миллионы сердец по всему миру. Показ фильма «Большое путешествие больших панд» пройдет 21 августа и 5 сентября в летнем кинотеатре.

22 и 29 августа пройдет спектакль «Возвращение Лягушки-путешественницы» детского экологического театра «ТИК-ТАК» Московского зоопарка.

31 августа на площадке «Моего района» в «Музеоне» отметят день экскурсовода Московского зоопарка. Директор зоосада расскажет о работе этих уникальных людей.

Кроме того, 1 сентября москвичи и туристы на площадке «Археология» узнают о питомцах зоопарка из разных уголков мира. Начало мероприятия в 16:00.