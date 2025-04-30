В квартире бывшего президента Южной Кореи проходит обыск

В Сеуле в квартире бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля проходит обыск, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на «Ренхап».

Отмечается, что квартира экс-президента страны находится в люксовом многоквартирном доме Acrovista.

Как пишет издание, на месте работают сотрудники прокуратуры и следствия.

Ранее судьи Конституционного суда Южной Кореи подтвердили обоснованность процедуры отстранения главы государства Юн Сок Еля, обвиненного в попытке государственного переворота путем введения военного положения.

Юн Сок Еля обвиняют в мятеже и попытке госпереворота. 3 декабря 2024 года он объявил о военном положении в стране, после чего к зданию парламента стянулись военные. Депутаты отменили решение президента, самому ему вскоре объявили импичмент.