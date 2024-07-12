В Кузбассе выпал снег в середине июле

В горном поселке Шерегеш Кемеровской области прошел снегопад. Туристы уже опубликовали соответствующие фото в социальных сетях и показали, как слепили маленького снеговика на камне, сообщает «Сiбдепо» .

В выходные на курорте снова установится солнечная погода. По оценкам сайту gismeteo, в Шерегеше ожидается 23-27 градусов тепла днем и плюс 10-12 градусов Цельсия ночное время.

В кемеровском гидрометцентре корреспонденту издания рассказали, что снег в середине лета даже для горной местности Шерегеша — это редкое явление.

Шерегеш — это горнолыжный курорт и поселок в Кемеровской области. Его открыли в 1981 году специально для Спартакиады народов РСФСР. С начала 2000-х годов курорт непрерывно развивается.