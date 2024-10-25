В Кузбассе спасатели вытащили котенка из козырька подъезда

Диспетчеру поступила информация о том, что внутри козырька одного из подъездов в Таштаголе находится котенок, который сам не может выбраться из тупика. Жители дома тоже ничем не смогли помочь малышу, пришлось вызывать спасателей.

По словам прибывших на место профессионалов, с помощью специального инструмента они вырезали кусок обшивки козырька и вытащили котенка на свободу. Они передали животное жителям дома.

Ранее подмосковные ветеринары рассказали про обязательные прививки щенкам до года. В их список входит: парагрипп, чума плотоядных, бешенство, аденовирус I типа и парвовирусный энтерит. Выставочным собакам и животным, часто бывающим в местах скопления людей, также понадобится вакцинация от бордетеллеза.

Однако сделать прививки через несколько недель после рождения обязательно надо даже тем животным, которые будут жить дома или на своем участке, ведь принести инфекцию можно случайно на обуви или одежде.