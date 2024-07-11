В Кузбассе пообещали жаркую погоду без осадков

В пятницу, 12 июля, в Кемеровской области ночью ожидается 11-16 градусов тепла, а днем — до плюс 28 градусов. В регионе местами возможны кратковременные дожди и грозы, а утром — туманы, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

На ночь субботы, 13 июля, синоптики ожидают 11-16 градусов тепла. По словам экспертов, жара придет субботним днем — столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов по Цельсию, и будет преимущественно без осадков.

Дожди не ожидаются и 14 июля. В воскресенье днем столбики термометров могут подняться до плюс 31 градусов Цельсия, предупредили в Гидрометцентре.

Ранее врач-психиатр Варвара Филинова рассказала РИАМО о негативном влиянии сильной жары на организм человека. По ее словам, из-за зноя многие люди сталкиваются со снижением работоспособности, а дети становятся капризными и вялыми. Перегрев также может привести к тревожности и нарушениям сна, предупреждала медик.