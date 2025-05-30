«В Кузбассе он один такой»: ректор КемГУ стал академиком РАН

Выборы в Российскую академию наук (РАН) завершились в Москве, ознаменовав собой знаменательное событие для Кузбасса, сообщает Сiбдепо со ссылкой на официальную группу Кемеровского госуниверситета во «ВКонтакте».

Ректор КемГУ Александр Просеков удостоен звания академика РАН и вошел в узкий круг научной элиты России. Подобных ему ученых всего семеро во всей стране.

«В Кузбассе он один единственный такой», — добавили в пресс-службе университета.

На фоне почти 1,5 тыс. кандидатов — выдающихся деятелей науки со всех регионов России — триумф Просекова приобретает особую значимость. Теперь его фамилия упоминается в одном ряду с ректорами МГУ, МГИМО и других передовых учреждений высшего образования.