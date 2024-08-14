В Курской области силы ПВО сбили четыре ракеты ВСУ

В Курской области силы ПВО сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

"Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито четыре украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - отметил он.

Смирной также сообщил об отмене ракетной опасности.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую область для оценки ситуации.