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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — отметил он.

Смирнов добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов распределил ответственность среди своих заместителей в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий.