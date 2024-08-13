В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он призвал местных жителей соблюдать бдительность.

По его словам, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен получить у западных партнеров разрешение на использование их дальнобойного оружия по российским целям, чтобы наносить удары вглубь страны