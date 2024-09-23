сегодня в 01:18

В Курской и Белгородской областях объявлена опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Опасность атаки беспилотников объявили в соседней Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Великобритания пока не разрешили ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами по любым целям на территории РФ.